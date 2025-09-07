Vedat Işıkhan Kastamonu'da: 'Küllerimizden Yeniden Doğduk' — STK ve İş İnsanlarıyla İstişare

Vedat Işıkhan Kastamonu'da STK ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında Kastamonu'da düzenlenen STK ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısına katıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki toplantıda Işıkhan, göreve geldikleri günden bu yana çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

Kapıları Her Zaman Açık Tutarak Çalışma Standartlarını Yükselttik

Işıkhan, katılımcı sosyal devlet anlayışının gereği olarak milletten gelen taleplerin göz ardı edilmediğini, çalışanlara, işverene, sendikalara ve sivil toplum kuruluşlarına hiçbir zaman kapılarını kapatmadıklarını söyledi. Çalışma koşulları ve sosyal güvenlik geleceğini teminat altına almak için her türlü adımın atıldığını belirterek, 'İşçimizden işverenimize kadar yediden yetmişe her bir vatandaşımızın yaşam standartlarını, çalışma koşullarını ve sosyal güvenlik geleceğini teminat altına almak için her türlü adımı, tüm riskleri göze alarak attık, atmaya da devam ediyoruz' dedi.

Işıkhan, ülkenin zor dönemlerde karşılaştığı her engelde umutsuzluk bekleyenlere rağmen 'küllerinden yeniden doğma' başarısının gösterildiğini vurguladı: 'Afetler, salgınlar, darbeler gördük, yine de pes etmedik, eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık.'

Ekonomi, Büyüme ve İstihdamda Olumlu Görünüm

Bakan, yerli ve milli üretim ile savunma sanayinde faaliyete geçirilen kaynakların kalkınma sürecine ivme kazandırdığını aktardı. Buna bağlı olarak çalışma hayatına da olumlu yansımalar olduğunu belirten Işıkhan, resmi verilere göre ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü, 20 çeyrektir kesintisiz büyüme sürdüğünü bildirdi.

Işıkhan enflasyonla mücadeleye de değinerek yıllık enflasyonun temmuzda geçen yılın mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azaldığını kaydetti. İşsizlik oranının yüzde 8'e gerilediğini ve 27 aydır tek hanelerde seyrettiğini hatırlattı. Ayrıca ihracatın, karşılaşılan risklere rağmen tarihi seviyelere ulaştığını ifade etti.

'Ekonomimiz güçlendikçe, istihdamımız ve üretimimiz arttıkça, ulusal ve uluslararası yatırımlarımız çoğaldıkça, bu refahı nüfusumuzun tamamına yaymak için daha kapsamlı politikalar üretmeye devam edeceğiz' diyen Işıkhan, yatırımcıları, işverenleri, esnafı ve sanayicileri Türkiye Yüzyılı hedeflerinde birlikte yürüyecek sadık yol arkadaşları olarak gördüklerini belirtti.

Kastamonu'ya Yönelik İstihdam ve İŞKUR Verileri

Bakan Işıkhan, Kastamonu'ya ilişkin somut veriler de paylaştı. Buna göre 2002'de İŞKUR aracılığıyla Kastamonu'da yalnızca 1.270 kişinin işe yerleştirildiğini, 2025'te ise 4.996 kişinin işe yerleştirildiğini aktardı. 2002'den bu yana toplam 62.254 vatandaşın İŞKUR aracılığıyla Kastamonu'da işe yerleştiğini söyledi.

Bugün itibarıyla Kastamonu'da İŞKUR'a kayıtlı 4.355 açık iş talebi bulunduğunu belirten Işıkhan, iş arayan hemşehrilerin bu ilanlara başvurabileceğini ifade etti. Ayrıca aktif sigortalı sayısının 2002'de 56.619 iken bugün 103.552 olduğunu kaydetti.

Saha Odaklı Destek ve Yerel İşbirlikleri

Işıkhan, Kastamonu'nun kalkınması için iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarıyla sahada çalışmaya devam edeceklerini belirtti: 'Sizler Kastamonu'nun ve ülkemizin geleceğine, kalkınmasına sahip çıkıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği sizlere vermeye devam edeceğiz.'

Kastamonu Valisi Meftun Dallı toplantıda selamlama konuşması yaptı. Ayrıca Bakan Işıkhan, program kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Emre Şahin ile görüştü.