Vedat Işıkhan Sakarya'da: Kadın Girişimciliğinde "İş Pozitif" ve Tam Bağımsız Ekonomi Vurgusu

Vedat Işıkhan Sakarya'da kadın girişimcilerle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi program için geldiği Sakarya'da önce Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Burada Başkan Yusuf Alemdar ve belediye bürokratlarıyla görüşen Işıkhan, ardından kentteki ziyaretleri kapsamında Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları ve Kadın Dernekleri Temsilcileri ve Kadın Kooperatifleri Temsilcileri Buluşması" programına katıldı.

Tam bağımsız ekonomi ve üretim vurgusu

Programda konuşan Işıkhan, kadınların sivil toplum kuruluşlarında, kooperatiflerde, fabrikalarda ve atölyelerde hem çalışıp hem üretmelerinin ülkenin geleceğine katkı sağladığını belirtti. Işıkhan, kentin geçmişine atıfta bulunarak Sakarya'nın 100 yıl önceki kurtuluş mücadelesindeki rolünü anımsattı ve bugün ekonomik kalkınma ile kadın girişimciliğinde yeniden tarih yazdığını ifade etti.

Işıkhan'ın dikkat çeken ifadesi şöyle oldu: "Şunu çok iyi biliyoruz ki bu coğrafyada hak ettiğimiz şekilde var olabilmenin, dünyaya huzuru, barışı ve adaleti getirebilmenin, aralıksız akan kanı durdurabilmenin yegane yolu, kendi gücümüzü keşfedip tam bağımsız ekonomiye ve üretim gücüne sahip olmaktan geçmektedir." Bu hedefin, Cumhurbaşkanı liderliğinde 23 yıldır yapılan projeler ve yatırımlarla hayata geçirildiğini söyledi.

Teşvik ve desteklerimizi de geliştiriyoruz

Işıkhan, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kooperatifçiliği desteklemek için yeni projeler ürettiklerini, çalışan kadınlara yönelik teşvik, destek ve uyumlu çalışma modelleri sağladıklarını vurguladı. Doğum izni, yarı zamanlı çalışma, kreş desteği ve evde bakım desteği gibi düzenlemelerle hem iş hem aile hayatının kolaylaştırıldığını ifade etti.

Konuşmasında, kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin çalışma hayatında yer alan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Işıkhan, kadın emeğini destekleyen her adımda yanlarında olacaklarını söyledi.

"İş Pozitif" ile 1 milyon 450 binden fazla kadın istihdama kazandırıldı

Işıkhan, kadın istihdamını güçlendirme amaçlı programlardan birinin "İş Pozitif" olduğunu vurguladı. Bu programla kamu kurumları, kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bir araya getirildiğini belirten Işıkhan, "Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık." dedi.

Ayrıca "Her Meslekte Kadın Eli" ve "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık" projeleri, pilot illerde kurulan İş Pozitif Ofisleri ve kadın odaklı istihdam fuarlarının bu sürecin önemli adımları olduğunu aktardı. Hibe ve destekler, teşvikler ile doğum ve bakım hizmetleriyle uyumlu çalışma modelleri geliştirildğini de sözlerine ekledi.

Işıkhan, gelecekte çalışma hayatından uzak kalan kesimlere yönelik projelerin ağırlığını artıracaklarını belirterek, Sakarya'nın tarım, sanayi ve ticaretteki girişimcilik ruhunun Türkiye Yüzyılı hedefini destekleyeceğine inandığını kaydetti.

Program, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, partililer ve girişimci kadınlar ile kadın iş insanları, dernek ve kooperatif temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı (solda) ziyaret etti. Ziyarette Alemdar, Işıkhan'a tablo takdim etti.