Venezuela: ABD Muhribi Jason Dunham'ın Balıkçı Teknesine Yasa Dışı Müdahale İddiası

Venezuela, ABD muhribi Jason Dunham'ın orkinos av teknesine yasa dışı müdahale ettiğini açıkladı; hükümet Washington'ı 'askeri provokasyon'la suçladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 08:30
Venezuela hükümeti, ABD Donanmasına ait 'Jason Dunham' adlı muhribin bir balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiğini duyurdu.

Olayın ayrıntıları

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet kanalı VTV’de okuduğu bildiride ABD'yi 'savaş kışkırtması' ve 'askeri provokasyon'la suçladı.

Bildiride, "Dün Venezuela'ya ait bir orkinos av teknesine ABD Donanmasına bağlı Jason Dunham adlı muhrip tarafından düşmanca bir şekilde müdahale edildi. Gelişmiş silahlar, füzeler ve savaş teçhizatıyla donatılmış bu askeri birlik, tekneyi zorla kontrol altına aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, muhripten inen 18 silahlı askerin savunmasız balıkçı teknesini işgal ettiği; teknenin La Blanquilla Adası açıklarında, Venezuela'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi (ZEE)'nde, kıyıdan 48 deniz mili uzaklıkta avlandığının belirtildiği aktarıldı.

Venezuela Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerinin olayı hava, deniz ve gözetleme unsurlarıyla anbean izlediği ve balıkçıları serbest bırakılana dek eşlik ettiği bildirildi.

Bildiride ayrıca, bu eylemin Washington'daki bazı siyasi çevrelerin tutumunu yansıttığı savunularak, Venezuela hükümetinin ABD'ye Karayipler'in güvenliğini riske atan bu tür eylemleri derhal durdurma çağrısı yaptığı ifade edildi. Caracas yönetimi, ABD halkına da askerlerinin feda edilmesine karşı çıkma çağrısında bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

Bağlam olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasının talimatı verildiği hatırlatıldı.

ABD'nin bu çerçevede ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson savaş gemilerini gönderdiği bildirildi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegsethin ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylediği aktarılıyor.

