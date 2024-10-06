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Venezuela'da Gazze Protestosu: Filistin'e Destek

Venezuela'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı protesto düzenleyerek Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 06:46
Venezuela'da Gazze Protestosu: Filistin'e Destek

Venezuela'da Gazze İçin Yürüyüş

Güney Amerika'nın Venezuela ülkesinde, yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'de geçen bir yıl boyunca sürdürdüğü saldırılara karşı protesto gösterisi düzenledi. Başkent Caracas'ta bulunan Francisco de Miranda Bulvarı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Filistin ve Lübnan bayraklarıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Dayanışma ve Çağrılar

Göstericiler, Gazze'deki soykırıma karşı duydukları tepkiyi ifade ederek, Filistin ile Lübnan halklarıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladılar. Yürüyüş sırasında taşınan dövizlerde, İsrail'in eylemlerine dikkat çekilerek uluslararası toplumdan harekete geçmesi için çağrılar yapıldı.

Filistin Konsolosu'ndan Mesaj

Filistin'in Caracas Büyükelçisi Fadi Alzaben, yürüyüşe katılanlara hitap etti. Konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sivillere dikkat çekti ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı ile Görüşme

Ayrıca, Venezuela'daki Arap toplumu temsilcileri, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya gelerek Filistin'e yönlendirilecek insani yardımları görüştü. Bu buluşma, uluslararası yardımın önemini ortaya koyuyor.

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