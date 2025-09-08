Venezuela'da Gizli Uçuş Pisti İmha Edildi — Uyuşturucu Kaçakçılığı Bağlantısı

Venezuela'da gizli pist imha edildi

Venezuela, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu iddia edilen gizli bir pistin kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu. Olay, ülke gündeminde hem güvenlik hem de bölgesel gerilim başlıklarını canlı tutuyor.

Operasyonun ayrıntıları

Venezuela merkezli Telesur'un aktardığına göre, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı (PNB) Falcón eyaletinin kırsalında düzenlenen operasyonda, uçakların kalkıp inmesini sağlayan ve yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğu belirtilen gizli pisti imha etti. Yetkililer, bölgede uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Savunma ve iç güvenlik açıklamaları

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Karayip bölgesindeki askeri varlığın güçlendirileceğini söyledi. Lopez, Venezuela'nın Karayipler cephesi ve Atlantik cephesi olarak bilinen beş eyalette askeri gücün özel olarak takviye edileceğini, bunun da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla yapıldığını belirtti.

Lepez, kartellere yönelik operasyonların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde sürdüğünü hatırlatarak, "Kimse bizim yerimize bu işi yapmaya gelmeyecek. Kimse bu topraklara ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapmayacak." uyarısında bulundu.

Uluslararası gerilim: ABD ile ilişkiler

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalar yaparak ülkesinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve dış müdahalelere hazırlıklı olduklarını söyledi. Rodriguez, "Venezuela'daki üretim sürecini durdurmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun daha etkin kullanılması yönünde kararname imzalamıştı. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye göre "Cartel de los Soles"in liderliğiyle suçlandığı iddia edilirken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında verilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükselttiğini açıkladı. Maduro ise 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz... Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz" diyerek uyarıda bulundu.

Bu gerilim zemininde, Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine doğru bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunun gönderildiği bildirilmişti.

Özetle, Falcón kırsalında imha edilen gizli pist ve artan askeri hareketlilik, Venezuela'da hem iç güvenlik hem de dış politika alanında yeni gerilimlere işaret ediyor.