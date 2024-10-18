Venezuela'da Hükümet Karşıtı Faaliyet İddiasıyla 5 Yabancı Gözaltına Alındı

Venezuela'da Gözaltılar Devam Ediyor

Venezuela hükümeti, temmuz ayında gerçekleştirilen tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından, "hükümet karşıtı faaliyetlerde bulundukları ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik komplo planına karıştıkları" iddialarıyla 5 yabancı vatandaşı gözaltına aldı.

İçişleri Bakanından Açıklama

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gözaltına alınan kişilerin 3'ünün Amerika Birleşik Devletleri, 1'inin Peru ve 1'inin Bolivya vatandaşı olduğunu belirtti. Cabello, bu kişilerin hükümete karşı eylemlerde bulunduklarını öne sürdü.

Bununla birlikte, bakan, gözaltına alınanların terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir somut kanıt sunmadı.

Geçmişteki Suçlamalar

Venezuela'da eylül ayında da benzer bir şekilde 3 ABD, 2 İspanyol ve 1 Çekya vatandaşı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı. Bu durum, ülkedeki siyasi gerilimleri artırmaya devam ediyor.