Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez, Caracas'a Dönüyor

Muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez, yakında Caracas'a döneceğini duyurdu. Seçim süreci ve Maduro'ya çağrıları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:45
Venezuela'da Muhalefet Adayı Gonzalez, Caracas'a Dönüyor

Gonzalez, Caracas’a Dönüş Yolu

Venezuela'da 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek olan devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olan Edmundo Gonzalez, yakında Caracas’a döneceğini açıkladı.

Latin Amerika turu kapsamında Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret eden Gonzalez, başkent Santo Domingo'daki Ulusal Saray’da, Devlet Başkanı Luis Abinader tarafından kabul edildi. Burada basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Gonzalez, “Hepimiz çok yakında Caracas’ta, özgürlük içinde birbirimizi göreceğiz. Venezuela, tarihindeki en kötü baskıcı şiddet döneminden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Maduro’ya Yönelik Eleştiriler

Gonzalez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yalnızca ülke için değil, tüm bölge için bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Venezuelalıların bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı. 28 Temmuz'daki seçimlerin sonucuna dair, Gonzalez, Maduro'ya iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi çağrısında bulundu.

Gonzalez, ziyaretinde eski Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hipolito Mejia, eski Bolivya Devlet Başkanı Jorge Quiroga, eski Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Chinchilla, eski Kolombiya Devlet Başkanı Andres Pastrana, eski Ekvador Devlet Başkanı Jamil Mahuad ve eski Meksika Devlet Başkanları Felipe Calderon ve Vicente Fox ile birlikteydi.

Gonzalez'in Venezuela'ya Dönüşü ve Belirsizlik

Gonzalez, daha önce 10 Ocak’ta Venezuela’ya dönerek devlet başkanlığı yemini edeceğini açıklamış ancak bu süreçle ilgili detayları paylaşmamıştı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı ve yakalanması karşılığında konulan 100 bin dolar ödül, Gonzalez’in dönüş kararını belirsiz kılıyor.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez’in ülkeye ayak basması durumunda gözaltına alınacağını duyurmuştu.

Maduro’nun Üçüncü Seçim Zaferi

Ulusal Seçim Konseyi’nin 29 Temmuz 2024’te açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro oyların %51,2'sini alarak üçüncü kez devlet başkanı seçilmişti. Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını kesin bir dille reddetmişti. Gonzalez, tutuklama kararı alındıktan sonra eşiyle birlikte 8 Eylül’de İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Caracas’tan Madrid’e gitmişti.

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