Vezirköprü'de Feci Kaza: 1 Ölü, 11 Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı; yaralılar farklı hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:18
Kaza Detayları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Recep D. yönetimindeki 54 KF 226 plakalı otomobil, Kum Ocağı mevkisinde karşı yönden gelen Kurtça U. (31) idaresindeki 06 ABE 774 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hastane Sevkleri

Kazada sürücü Recep D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü ile birlikte Semra K. (45), Ayşemina K. (9), Ayşe Sıdıka U. (7), Elif Nur U. (9), Habibe D. (69), Hatice D. (67), Gülami D. (63), Fatih Kerem D. (4), Murat Ali D. (13) ve Ebrar K. (4) sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan Murat Ali D. ve Semra K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fatih Kerem D. ve Ayşemina K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

