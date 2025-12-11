Vezirköprü'de Tarım Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaatı Başladı

Yer teslimi yapıldı, kazı çalışmaları sürüyor

Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası için inşaat çalışmaları resmen başladı.

İhaleyi kazanan yükleyici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından, eski binanın bulunduğu alanda iş makineleri temel kazısı için çalışmalara başladı.

Projeyi üstlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi ile hedef, ilçede tarım ve orman hizmetlerinin daha verimli ve modern bir ortamda yürütülmesini sağlamaktır.

