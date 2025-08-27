DOLAR
Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı, 34 Yaralı

Kajiki Tayfunu Vietnam'ı vurdu: 7 ölü, 34 yaralı, 1 kayıp; 1,6 milyon elektrik kesintisi ve 15 ev yıkıldı. Başbakan arama-kurtarmayı hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:00
Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı, 34 Yaralı

Vietnam'da Kajiki Tayfunu: Ölü Sayısı 7'ye Çıktı

Vietnam'da etkisini sürdüren Kajiki Tayfunu nedeniyle yaşanan şiddetli fırtına ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Olaylarda ayrıca 34 kişi yaralanırken, bir kişiden de haber alınamıyor.

Yetkililerden Gelen Bilgiler

Vietnam News'in aktardığı bilgilere göre, tayfunun yol açtığı sağanak ve sel felaketi ülke genelinde ciddi hasara neden oldu. Yetkililer, etkilenen bölgelerde kurtarma ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Resmi açıklamada, tayfun sonucu yaklaşık 1,6 milyon kişinin elektrik kesintisi yaşadığı ve 15 evin tamamen yok olduğu belirtildi.

Hükümet ve Kurtarma Çalışmaları

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yerel yetkililere arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdürülmesi talimatını verdi. Yetkililer bölgedeki acil müdahale ve yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgesel Etki ve Tayfunun Konumu

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda Kajiki Tayfunu nedeniyle 23 Ağustos'ta "4. seviye" acil durum ilan edilmişti. Kajiki, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, etkilenen bölgelerdeki durumu yakından takip ederken, halkı olası sel ve fırtına risklerine karşı uyanık olmaya çağırdı.

