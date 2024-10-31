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Vietnam, Gözaltındaki Balıkçılarını İstemekte

Vietnam, Çin'den gözaltındaki balıkçılarının serbest bırakılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:18
Vietnam, Gözaltındaki Balıkçılarını İstemekte

Vietnam'dan Çin'e Balıkçı Talepleri

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda gözaltına aldığı 10 balıkçısının serbest bırakılmasını istedi. Bu balıkçılar, Vietnam'ın 'Hoang Sa' olarak adlandırdığı Paracel Adaları yakınlarında Çin Sahil Güvenliği tarafından yakalandı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Doan Khac Viet, yaptığı açıklamada, "Çin, Hoang Sa takımadaları üzerindeki haklarımıza tam saygı göstermelidir. Ayrıca, yasa dışı olarak el konulan balıkçı tekneleri ile gözaltına alınan balıkçıların derhal serbest bırakılması gerekmektedir." dedi.

Doan, Vietnam'ın Hoang Sa takımadaları ve çevresindeki sular üzerindeki egemenliğini pek çok kez vurguladığını da belirtti. 30 Eylül'de yaşanan bir olayda, Vietnam'a ait bir balıkçı teknesine saldırı düzenlenmiş, bu saldırıda 10 mürettebat yaralanmıştı. Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, bu saldırıyı Çin'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Güney Çin Denizi'ndeki Anlaşmazlıklar

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla egemenlik anlaşmazlıklarına sahne olmaktadır. Çin, 1947'de yayınladığı haritayla bölgenin yüzde 80'inde egemenlik iddia etmektedir. Diğer ülke kıyıdaşları olan Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bölgede hak talep etmektedir.

Özellikle Paracel ve Spratly Adaları çevresindeki egemenlik ihtilafları sık sık gerilimlere yol açmaktadır. Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen adalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılmaktadır.

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