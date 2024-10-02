Vietnam, Güney Çin Denizi'nde Tekne Saldırısını Çin'e Yıktı

Vietnam'dan Çin'e Sert Tepki

Vietnam, ülkesine ait bir balıkçı teknesine yönelik Güney Çin Denizi'nde gerçekleşen saldırıda Çin'i sorumlu tuttu. Saldırıda 10 kişi yaralanırken, Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Çin güvenlik güçlerinin "acımasız davranışlarından endişe duyduğunu" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang'dan Açıklama

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, 29 Eylül'deki olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bulunan tartışmalı Paracel Adaları civarındaki balıkçılara yönelik saldırıdan Çin'i sorumlu tutuyoruz" dedi.

Egemenlik İhlali ve Soruşturma Talebi

Pham, Çin'in balıkçılara yönelik eylemlerinin Vietnam'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, Pekin yönetiminden bu duruma saygı göstermesini istedi. Ayrıca, olaya dair bir soruşturma yürütülmesini talep eden Pham, soruşturma sonuçlarının Vietnam'a iletilmesini ve benzer olayların yaşanmaması için önlemler alınmasını istedi.

Güney Çin Denizi'ndeki Gerilim Sürekiliyor

Güney Çin Denizi, ikinci dünya savaşı sonrasında kıyıdaş ülkeler arasında süregelen egemenlik anlaşmazlıklarıyla biliniyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla denizin %80'inde egemenlik iddiasında bulunurken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgede hak iddia ediyor. Paracel ile Spratly Adaları üzerindeki egemenlik tartışmaları, uluslararası kamuoyunda bilinen isimleriyle Paracel ve Spratly, Vietnam tarafından ise Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.