Villepin: Macron Gazze'deki "eylemsizliği"yle hesap vermeli

Eski Başbakan Dominique de Villepin, Macron'u Gazze'deki "eylemsizliği" nedeniyle tarih önünde hesap vereceklerle suçladı ve hükümeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 15:44
Villepin: Macron Gazze'deki "eylemsizliği"yle hesap vermeli

Villepin: Macron Gazze'deki "eylemsizliği"yle hesap vermeli

Eski Başbakan'tan sert eleştiri: "Avrupalı devletler yeterince adım atmadı"

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "eylemsizliği" nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Villepin, Radio J'de katıldığı programda hükümetin Gazze politikasını açıkça eleştirdi. Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını takdir ettiğini belirten Villepin, buna karşın Gazze'deki "felaketin" önlenememesine tepki gösterdi.

Eski Başbakan, Gazze'deki felaketin uluslararası kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini ifade ederek, "Avrupalı devletlerin yeterli adım atmaya cesaret edemediklerini" vurguladı. Villepin, bu nedenle hükümet liderlerinin "tarih mahkemesinde yargılanacağı" değerlendirmesinde bulundu ve "Emmanuel Macron, tüm Avrupa liderleri gibi hesap vermek zorunda kalacak." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 283 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 575 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 724 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 534 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 523'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 473 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
2
Anthony Albanese: Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıdı
3
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı
5
Pakistan Ordusu: Hayber Pahtunhva'da TTP Bağlantılı 7 Militan Etkisiz Hale Getirildi
6
Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir
7
İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü