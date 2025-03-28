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Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Ramazan Sevinci' İftar Programı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü, 'Ramazan Sevinci' iftar programı ile Ramazan ayının önemini kutladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:49
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Ramazan Sevinci' İftar Programı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Boşnak Kadın Formu Mimoza tarafından "Ramazan Sevinci" başlıklı özel bir iftar programı gerçekleştirildi.

Program, Enstitü'nün Sergi ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, Ramazan'ın maneviyat ve sevgi açısından önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Doğan, bu ayda bireylerin yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan vazgeçmesinin içsel güçlenme ve disiplin sağladığını, aynı zamanda toplumsal ilişkileri derinleştirdiğini ifade etti.

Ramazan'ın iftar programlarının, teravih namazı ve mukabele gibi kendine özgü ritüellere sahip olduğunu belirten Doğan, bu ay ile ilgili yüzyıllar boyunca çeşitli şiirler yazıldığını ve ilahiler bestelendiğini hatırlatarak Ramazan’ın "ayların sultanı" olarak adlandırılmasının nedenlerini açıkladı.

Doğan, Ramazan'a dair şiir ve ilahi geleneğini Viyana YEE'de sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın ilerleyen bölümünde, Boşnak Kadın Formu Mimoza ve Yeden Ensemble tarafından Türkçe ve Boşnakça eserler seslendirildi.

Ayrıca, iftar programı çerçevesinde Boşnak ressam Rifat Mujanovic'in eserleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

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