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Vucic: Erdoğan ile Türkiye'nin Dönüşümü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Erdoğan'ın Türkiye'ye kattığı modern görünümü vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:06
Vucic: Erdoğan ile Türkiye'nin Dönüşümü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Erdoğan'a Övgü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin mevcut gelişimine dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ülkenin görünümünü köklü bir şekilde değiştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Modernleşme Süreci

Vucic, "Erdoğan'dan önce Türkiye'nin nasıl bir görünüme sahip olduğuna bir bakın. Şu anki durumu ise oldukça etkileyici. Günümüzde Türkiye, dünyanın en modern ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor," dedi.

Transformasyon ve Başarı

Bu açıklamalar, Sırbistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve Türkiye'nin uluslararası arenada kaydettiği başarıları vurgulamak amacı taşıyor.

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