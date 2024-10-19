Vural Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vural Çelik'in Cenazesi Sonsuzluğa Uğurlandı

Ünlü oyuncu Vural Çelik, bir süredir çektiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu, taziyeleri kabul etti.

Arkadaşları Onu Unutmadı

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural ile olan samimi dostluğuna değinerek, "Vural, tüm enerjisiyle farklı bir insandı. Sosyal medyada maddi sıkıntıları olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaktık ama kısmet olmadı. Başımız sağ olsun" dedi.

Sanatçının İki Yakın Arkadaşı Duygularını Paylaştı

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Vural ile tanışmasının 2009 yıllarına dayandığını belirterek, "Onunla birlikte çalışmayı çok sevmiştim; bu kayıp beni derinden üzüyor. Allah rahmet eylesin" dedi.

Arkadaş canlısı mizacıyla tanınan Yavuz Seçkin, "Vural'ı kaybetmiş olmak ailede birisini kaybetmek gibi. Onunla her zaman şakalaşırdık. Bu sektör yalnızlıkla dolu, maalesef Vural da bunu yaşadı" şeklinde konuştu.

Vural Çelik'in Mizahi Yetenekleri Hatırlandı

Ferdi Akarnur, Vural ile uzun süredir dost olduklarını ve bu duruma üzüldüğünü ifade etti. Begüm Öner ise, "O, neşesini kaybetmeyen nadir insanlardandı. Huzur içinde uyusun" dedi.

Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır yapısını vurgulayarak, "Bizi setlerde güldürür ve eğlendirirdi; şimdi ona veda ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şoray Uzun da, "Vural, her anıyla komik ve muzip bir insandı; onu hep gülümseyerek hatırlayacağız" diye ekledi.

Vural Çelik'in Tiyatro ve Dizi Kariyeri

1973 yılı Ankara doğumlu Vural Çelik, 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu ile sahne hayatına adım attı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılarak, Bir Demet Tiyatro dizisinde yer aldı. Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile geniş bir seyirci kitlesine ulaştı. Çelik, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi birçok yapımda rol aldı.

Vural Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.