DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.470,15 0,36%

Vural Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü oyuncu Vural Çelik, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:12
Vural Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vural Çelik'in Cenazesi Sonsuzluğa Uğurlandı

Ünlü oyuncu Vural Çelik, bir süredir çektiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu, taziyeleri kabul etti.

Arkadaşları Onu Unutmadı

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vural ile olan samimi dostluğuna değinerek, "Vural, tüm enerjisiyle farklı bir insandı. Sosyal medyada maddi sıkıntıları olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isterim. Bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaktık ama kısmet olmadı. Başımız sağ olsun" dedi.

Sanatçının İki Yakın Arkadaşı Duygularını Paylaştı

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Vural ile tanışmasının 2009 yıllarına dayandığını belirterek, "Onunla birlikte çalışmayı çok sevmiştim; bu kayıp beni derinden üzüyor. Allah rahmet eylesin" dedi.

Arkadaş canlısı mizacıyla tanınan Yavuz Seçkin, "Vural'ı kaybetmiş olmak ailede birisini kaybetmek gibi. Onunla her zaman şakalaşırdık. Bu sektör yalnızlıkla dolu, maalesef Vural da bunu yaşadı" şeklinde konuştu.

Vural Çelik'in Mizahi Yetenekleri Hatırlandı

Ferdi Akarnur, Vural ile uzun süredir dost olduklarını ve bu duruma üzüldüğünü ifade etti. Begüm Öner ise, "O, neşesini kaybetmeyen nadir insanlardandı. Huzur içinde uyusun" dedi.

Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır yapısını vurgulayarak, "Bizi setlerde güldürür ve eğlendirirdi; şimdi ona veda ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şoray Uzun da, "Vural, her anıyla komik ve muzip bir insandı; onu hep gülümseyerek hatırlayacağız" diye ekledi.

Vural Çelik'in Tiyatro ve Dizi Kariyeri

1973 yılı Ankara doğumlu Vural Çelik, 1989 yılında Levent Kırca Tiyatrosu ile sahne hayatına adım attı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılarak, Bir Demet Tiyatro dizisinde yer aldı. Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile geniş bir seyirci kitlesine ulaştı. Çelik, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi birçok yapımda rol aldı.

Vural Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik...

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu ve önceki gün hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
2
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Iğdır'da Bilim Dünyası Tuz Mağaraları'nda Buluştu
4
Kahramanmaraş'taki Deprem Üzerine İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Ağırladı
6
Çorum'da Mantar Toplarken Uçurumdan Düşen Kişi Yaralandı
7
Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’