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Washington'da Filistinli Kadınlar İçin Protesto

ABD'nin başkentinde, aktivistler Gazze'deki kadınlara yönelik saldırıları protesto etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 00:45
Washington'da Filistinli Kadınlar İçin Protesto

Washington'da Filistinli Kadınlar İçin Protesto

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik artan saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir protesto düzenledi. Protesto, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

Filistinli Kadınların Çığlıkları Dinletildi

Protesto sırasında, aktivistler megafon aracılığıyla Gazze'deki kadınların çığlıklarını dinleterek, yetkililerin bu duruma gözlerini kapatmamaları gerektiği mesajını verdi. "Batı Feminizmi Efsanesi" adı verilen etkinlikte, Filistinli annelerin ve kadınların maruz kaldığı şiddeti kınayan dövizler taşıdılar.

Yürüyüş ve Sembolik Performanslar

Aktivist grup, beyaz kefene benzeyen kıyafetler giymiş halde, Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Burada, Filistinli kadınların ve çocukların yaşadığı acıları sembolize eden ses kayıtları dinletildi. Protestocular, İsrail askerlerinin kadınlara ve annelere yönelik saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Protestonun ardından grup, herhangi bir olay çıkmadan dağıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara...

ABD'nin başkenti Washington DC'de bir grup Filistin destekçisi aktivist, Gazze'deki kadınlara yönelik saldırılarına son vermesi için İsrail'i protesto ederken, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının önüne gelerek burada çalışanlara Filistinli kadınların ve çocukların ürkütücü çığlıklarını sembolize eden ses kayıtlarını megafon yoluyla dinletti.

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