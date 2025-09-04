Washington, Trump Yönetimini Ulusal Muhafız Konuşlandırması Nedeniyle Dava Etti

Washington yetkililerinden Trump yönetimine Ulusal Muhafız konuşlandırması nedeniyle dava

Başkent Washington yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetimini kente Ulusal Muhafız konuşlandırarak yasalara aykırı hareket etmekle suçlayıp mahkemeye taşıdı.

Dava gerekçesi

Davayı Washington Başsavcısı Brian Schwalb açtı. Dilekçede Trump, "yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle" suçlanıyor.

Schwalb, çoğu eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların "yetkileri dışında" sokaklarda devriye gezip arama yaptıklarını belirtti. Bu uygulamanın şehrin özerk yapısına zarar verdiği vurgulandı.

Başsavcı ayrıca muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye zarar verdiğini aktardı. Dava dilekçesinde "Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır." ifadesi yer aldı.

Kamu güvenliği acil durumu ve konuşlandırma

Başkan Donald Trump, 11 Ağustos'ta güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmiş; Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente getirileceğini duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak atamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.