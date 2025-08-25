Wight Adası'nda Helikopter Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü, kazanın Shanklin Yolu üzerinde gerçekleştiğini ve ihbar üzerine polis ekiplerinin yerel saatle 09.24'te bölgeye çağrıldığını açıkladı. Polis, olay yerinde çok sayıda acil servis aracının bulunduğunu belirterek yolu kapattı ve vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Hava Ambulansı ve Müdahale

Bölgedeki Hava Ambulans Servisi yetkilileri, bir doktor ve uzman sağlık görevlisinden oluşan yoğun bakım ekibinin acil servis ekipleriyle birlikte müdahale ettiğini bildirdi.

Görgü Tanığı İfadesi

Yerel basında yer alan haberlere göre görgü tanığı Leigh Goldsmith, helikopterin yere çakılmadan önce dönerek sarmal hareketler yaptığını ve ardından çalılıklara çarptığını gördüğünü aktardı. Goldsmith, helikopterde dört kişinin bulunduğunu düşündüğünü ve hava yastıklarının açıldığını öne sürdü.

Resmi Açıklama ve Soruşturma

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü'nün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, helikopterdeki dört kişiden üçünün hayatını kaybettiği, yaralanan bir kişinin tedavisinin sürdüğü ancak hayati tehlikeyi atlatmadığı bildirildi. Polis, kazazedelerin kimliklerinin ailelerine bilgi verilmeden açıklanmayacağını ve kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından olayın sebeplerine ilişkin bilgilendirme yapılacağını duyurdu.