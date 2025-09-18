WSJ: Trump, Netanyahu'nun Hamas'a Karşı Askeri Yönteminden Rahatsız

Gazete kaynaklarına göre Beyaz Saray'da gerilim ve hayal kırıklığı

Wall Street Journal (WSJ) kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ateşkes müzakereleri yerine askeri gücü tercih eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan rahatsızlık duymaya başladığını öne sürdü.

Habere göre, Trump bazı danışmanlarına, kendi tercihi olan ateşkes müzakereleri yerine Netanyahu'nun 'Hamas'ı teslim olmaya zorlamak' amacıyla askeri eylemi seçtiğini belirtti. Bu durum, iki lider arasındaki ilişkide Beyaz Saray'da bir gerilim kaynağı olarak yansıyor.

WSJ'nin aktardığına göre rahatsızlık, 9 Eylül'de İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısının ardından daha da arttı. İsrail'in bu saldırısıyla müzakere sürecinin tehlikeye girdiğini düşünen Trump'ın duyduğu 'hayal kırıklığı' derinleşti.

Haberde ayrıca, saldırının ardından Trump'ın uygun yanıtı değerlendirmek üzere Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve kıdemli danışmanlarıyla toplantı yaptığı belirtiliyor.

Öte yandan, kıdemli bir İsrailli yetkili, Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin 'harika' ilerlediğini belirterek aksi iddiaları 'yalan haber' diye nitelendirdi. Bazı ABD'li yetkililer ise Başkan Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe 'gurur duyduğunu' ve Netanyahu ile bağlarını açıkça koparmak istemediğini söyledi.

Saldırıda, İsrail ordusu 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Trump, saldırıdan önceden haberdar olup olmadığı sorulduğunda 'Hayır' yanıtını vermiş, Katar'ı 'önemli bir ortak' olarak nitelendirmiş ve Netanyahu'nun bu ülkeye tekrar saldırmayacağını belirtmişti.