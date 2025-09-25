Yahyalı Aladağlar'da dağ çayı toplamak için çıkan M.D. ölü bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar'a dağ çayı ve ot toplamaya giden M.D., 4 günlük aramanın ardından ölü olarak bulundu. Ekipler cenaze çıkarma çalışması yürütüyor.

4 günlük aramanın ardından cansız beden bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, 22 Eylül Pazartesi günü evinden dağ çayı ve ot toplamak için Aladağlar'a çıkan M.D'den 4 gündür haber alınamıyordu. Ailesinin yaptığı ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İhbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD, jandarma, UMKE, İHH ve Yahyalı Belediyesi arama kurtarma ekipleri yer aldı. Arama çalışmalarında dron da kullanıldı.

Aramaların 4. gününde ekipler, M.D'nin cansız bedenine ulaştı. Yapılan tespitlere göre M.D.'nin kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazenin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

