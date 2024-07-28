Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yahyalı'da Kömür Üreten İşçilerin Zorlu Yaşamı

Diyarbakır ve Mardin'den gelen işçiler, Kayseri'de mangal kömürü üretmek için aileleriyle zorlu şartlarda mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:52
Yahyalı'da Kömür Üreten İşçilerin Zorlu Yaşamı

Kömür Üretimi İçin Zorlu Şartlarda Çalışıyorlar

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, zorlu koşullarda mangal kömürü üreterek ailelerinin geçimini sağlıyorlar. Yaklaşık 15 işçi aile, Mayıs ayında memleketlerinden ayrılarak Yahyalı'daki ormanlık alanlarda kömür üretimi için yıl sonuna kadar mücadele veriyor.

Çadırlarda Yaşıyorlar

İşçiler, ormanlık alana kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürerek, okulları tatil olunca çocuklarını da yanlarına alıyorlar. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, topladıkları meşe odunlarını 40 gün süren meşakkatli bir süreçle mangal kömürüne dönüştürüyorlar.

İşverenin Açıklamaları

İşveren Faysal Tekin, ormandan topladıkları meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürdüklerini belirtiyor. Tekin, yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığını ve işin tüm aşamalarının zahmetli olduğunu ifade ediyor.

"Günde gece gündüz nöbet tutuyorlar"

Tekin, odunu kömüre dönüştürme işleminin zorluğunu ve bunun için işçilerin gece gündüz nöbet tutarak çalıştığını dile getiriyor. Ayrıca kömürlerin Antalya, Gaziantep ve İzmir gibi illere gönderildiğini de ekliyor.

İşçilerin Anlatımı

İşçilerden Hilmi Özçelik, 20 yıldır kömür üretimi yaptığını ve yaz aylarının kavurucu sıcaklarında bu işle uğraşmanın çok zor olduğunu anlatıyor. Özçelik, ailesiyle birlikte her yaz bu işte çalıştıklarını, zorluklara rağmen geçimlerini sağlamak için mecbur olduklarını vurguluyor.

"Geçimi sağlamak için bu işi yapmaya mecburuz"

Bir diğer işçi Zekeriya Tekin, Mardin'den geldiklerini ve karısıyla birlikte çocukları için bu zorlu işe katıldıklarını belirtiyor. Ailevi zorlukların yanında havanın sıcaklığı ve ağır iş yükü, bu işin mecburiyetini de gözler önüne seriyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden...

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

İLGİLİ HABERLER

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!