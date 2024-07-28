Yahyalı'da Kömür Üreten İşçilerin Zorlu Yaşamı

Kömür Üretimi İçin Zorlu Şartlarda Çalışıyorlar

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, zorlu koşullarda mangal kömürü üreterek ailelerinin geçimini sağlıyorlar. Yaklaşık 15 işçi aile, Mayıs ayında memleketlerinden ayrılarak Yahyalı'daki ormanlık alanlarda kömür üretimi için yıl sonuna kadar mücadele veriyor.

Çadırlarda Yaşıyorlar

İşçiler, ormanlık alana kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürerek, okulları tatil olunca çocuklarını da yanlarına alıyorlar. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, topladıkları meşe odunlarını 40 gün süren meşakkatli bir süreçle mangal kömürüne dönüştürüyorlar.

İşverenin Açıklamaları

İşveren Faysal Tekin, ormandan topladıkları meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürdüklerini belirtiyor. Tekin, yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraştığını ve işin tüm aşamalarının zahmetli olduğunu ifade ediyor.

Tekin, odunu kömüre dönüştürme işleminin zorluğunu ve bunun için işçilerin gece gündüz nöbet tutarak çalıştığını dile getiriyor. Ayrıca kömürlerin Antalya, Gaziantep ve İzmir gibi illere gönderildiğini de ekliyor.

İşçilerin Anlatımı

İşçilerden Hilmi Özçelik, 20 yıldır kömür üretimi yaptığını ve yaz aylarının kavurucu sıcaklarında bu işle uğraşmanın çok zor olduğunu anlatıyor. Özçelik, ailesiyle birlikte her yaz bu işte çalıştıklarını, zorluklara rağmen geçimlerini sağlamak için mecbur olduklarını vurguluyor.

Bir diğer işçi Zekeriya Tekin, Mardin'den geldiklerini ve karısıyla birlikte çocukları için bu zorlu işe katıldıklarını belirtiyor. Ailevi zorlukların yanında havanın sıcaklığı ve ağır iş yükü, bu işin mecburiyetini de gözler önüne seriyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.

Diyarbakır ve Mardin'den Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gelen işçiler, ekmek paralarını evlerinden kilometrelerce uzakta mangal kömürü üreterek kazanıyor. Günün ilk ışıklarında mesaiye başlayan işçiler, ormandan topladıkları meşe odunlarını zorlu aşamalardan geçirip yaklaşık 40 günde mangal kömürüne dönüştürüyor.