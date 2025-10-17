Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti

Samsun'un Yakakent ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası hayırseverler Büyükkırık İlkokulu'ndaki 13 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:56
Samsun'un Yakakent ilçesinde, kırsal Büyükkırık Mahallesi'nde çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen hayırseverler, Büyükkırık İlkokulu'nda öğrenim gören 13 öğrenci'ye bisiklet hediye etti.

Paylaşım ve yardım çağrısının ardından

Bir televizyon programı için yapılan çekimin ardından program yapımcısı Gazi Korkut, eski bir bisiklete binen çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım büyük ilgi görünce, duruma kayıtsız kalmayan bir hayırsever başka kişilerle iletişim kurarak okulun tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerine destek sağladı.

Tören ve tepkiler

Düzenlenen törende çocuklara bisikletleri teslim edildi. Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hayırseverlerin davranışından etkilendiğini belirterek, "Bizim zamanımızda bu imkanlara ulaşmak zordu. Hayırsever arkadaşlara teşekkür ediyorum. 13 çocuğu çok mutlu ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Program yapımcısı Gazi Korkut da çekim sonrası çocukları görünce paylaşımda bulunduğunu ve bunun dikkat çekmesi üzerine hayırseverlerin kendileriyle iletişime geçtiğini aktararak, "Program sonrası çocukları gördüm. Çocuklar eski bir bisiklete biniyorlardı. Ben de bunu sosyal medya hesabımda paylaştım. Paylaşım dikkati çekince sağ olsun, hayırsever arkadaşlar bizimle iletişime geçti. Okuldaki tüm öğrencilere destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bisikletlerini alan öğrencilerin büyük mutluluk yaşadığı gözlenirken, olay sosyal medyanın olumlu etkisine bir örnek olarak kayda geçti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde eski bir bisiklete binen çocuklar, görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle bisiklet sahibi oldu.

