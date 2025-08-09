Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erzurum'da düzenlenen bölgeler toplantısında, "Terörsüz Türkiye" adımının, "Türkiye Yüzyılı" hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yalçın, bu sürecin milli devlet sürecinin tamamlanmasında kritik bir aşama olduğunu ifade etti.

Toplantıda Kardeşlik Teması Ön Planda

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli gibi 9 ilin teşkilatları katıldı. Toplantının "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" ve "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlendiğini belirten Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" sloganını desteklemek için yürütme erkinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Birlik ve Bütünlükten Taviz Yok

Yalçın, TBMM’de her sorunun çözülebileceğine dikkat çekerek, "Terörsüz Türkiye projesi hayata geçirilirken, birlik ve bütünlüğümüzden, milli egemenliğimizden ve devlet ilkesinden asla taviz verilmeyecektir. Bu adımla Türkiye, toplumsal bütünlük ve bin yıllık kardeşliğin sağlamlaştırılması açısından kritik bir eşiği aşmıştır" dedi.

Terör Örgütü ile Mücadelede İrade Beyanı Önemli

Yalçın, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da açıklamalarda bulunarak, komisyonun kesinlikle bir tavizin sonucu olarak şekillenmediğini ifade etti. 40 yılı aşkın bir süredir etkin olan terör örgütünün ortadan kaldırılması için zaman gerektiğini belirtti.

Geleceğe Dönük Stratejiler İçin Kritik Adım

Yalçın, Türkiye'nin geleceğe dönük stratejileri açısından "Terörsüz Türkiye" projesinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Bu proje, kamu vicdanında yer bulmuş ve Türk toplumundaki hayati dengelerin korunmasının önemini yeniden vurgulamıştır" şeklinde konuştu.

İsrail İle İttifak Eleştirisi

Yalçın, İsrail'in Gazze’ye yönelik işgal planlarını kınayarak, Türkiye’deki muhalefetin terör örgütü ile ittifak içinde olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerini ve diğer partilerin tavırlarını İsrail’in çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtilerek, bu durumun "kötü niyetli bir ittifak" olduğunu ifade etti.

