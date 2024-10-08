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Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor

Yalova Belediyesi çalışanları, haklarının eksik ödenmesi nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:46
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor

Yalova Belediyesi'nde İş Bırakma Eylemi

Yalova Belediyesi'nde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi düzenledi. Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası (Bağımsız Yerel Hak-Sen) öncülüğünde gerçekleşen eylem, Cevdet Aydın Parkı'nda toplu bir şekilde gerçekleştirildi.

Sendika Temsilcilerinin Açıklamaları

Bağımsız Yerel Hak-Sen'in Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya, yaptığı basın açıklamasında, Kurban Bayramı'ndan bu yana belediye yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını belirtti. Kaya, memurlara Ağustos ve Eylül aylarında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ödemesi yapılmadığını vurguladı.

Kaya, "Son olarak, Belediye Başkanımızın tüm memur personeliyle yaptığı toplantıda, geçmişte ödenmeyen ve gelecekte alacağımız haklarımızla ilgili endişelerimiz arttı," dedi. Bunun üzerine iş bırakma eylemi kararı aldıklarını ifade etti.

Mücadeleye Devam Edilecek

Kaya, talepleri yerine getirilene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı. "Yönetim, Kurban Bayramı öncesinde bizlere adil davrandığını söyledi ama sonuçta çalışanlarımız mağdur oldu. Ağustos ve Eylül maaşları döneminde Yalova Belediyesi memur emekçileri yine mağdur durumdadır," şeklinde konuştu.

Kaya, daha önceki belediye yönetimlerinin yaşadığı sıkıntılara rağmen mevcut yönetimin memur emekçilerini bu şekilde mağdur etmesini kabul etmediklerini belirtti.

Grup, açıklamanın ardından eylemi sonlandırdı.

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi...

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi düzenledi. Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikasının (Bağımsız Yerel Hak-Sen) yöneticileri ile belediyede bu sendikaya üye 270 memurdan bazıları, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı. Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya (sol 4), açıklamada bulundu.

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi...

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi düzenledi. Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikasının (Bağımsız Yerel Hak-Sen) yöneticileri ile belediyede bu sendikaya üye 270 memurdan bazıları, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı. Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya (sol 4), açıklamada bulundu.

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi...

Yalova Belediyesinde görevli bazı memurlar, haklarının ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi düzenledi. Bağımsız Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikasının (Bağımsız Yerel Hak-Sen) yöneticileri ile belediyede bu sendikaya üye 270 memurdan bazıları, Cevdet Aydın Parkı'nda toplandı. Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya (sol 4), açıklamada bulundu.

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