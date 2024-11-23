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Yalova'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Yalova merkezli organize suç örgütü soruşturmasında 6 kişi tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:19
Yalova'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Yalova Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Yalova merkezli organize suç örgütü soruşturmasında, 6 şüphelinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 ildeki 15 şüpheli gözaltına alındı.

11 Aylık Teknik Takip Sonuç Verdi

Organize suç örgütünün, 11 ay önce başlatılan teknik takip ve planlı çalışma ile tespit edilen elebaşıları E.İ. ve M.S.'nin yanı sıra diğer suç ortakları F.U, M.S.İ. ve Ş.O. da yakalanarak tutuklandı.

Suç Kaydı Hayli Uzun

Zanlıların işlediği suçlar arasında kurşunlama, yağma, silahlı tehdit, uyuşturucu madde ticareti gibi ağır suçlar yer alıyor. Ayrıca vatandaşları sindirmek ve esnafa baskı yaparak maddi menfaat sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden silahlı görüntüler paylaşmak da suç örgütünün faaliyetleri arasında.

Operasyon Sonuçları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Yalova, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 26 tabanca, 591 fişek, kılıç, 34 kilogram esrar, 28 gram skunk ve 3,76 gram kokain ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edilirken, elebaşı Ü.B. ve diğer 5 şüpheli hakimlikce tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yalova merkezli 3 ilde polis tarafından organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan...

Yalova merkezli 3 ilde polis tarafından organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Ekipler tarafından zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 26 tabanca, 591 fişek, kılıç, 34 kilogram esrar, 28 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3,76 gram kokain ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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