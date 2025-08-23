DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Yalova'da Zabıta Yakaladı: Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı; şahıs belediye hizmet binasına götürüldü ve yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:00
Yalova'da Zabıta Yakaladı: Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da dilenci yakalandı: 45 bin lira ele geçirildi

Olayın detayları

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi.

Denetim, Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu üzerinde yapıldı. Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.

Şahsın üzerinden çıkan para sayımında 45 bin lira bulundu. Paraya el konulurken, şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu. Paraya el...

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu. Paraya el konulurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
2
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı
3
Ordu İkizce'de fındık toplarken yamaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi
4
Macron ile Ramaphosa Telefonda Görüştü: Rusya-Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika
5
Şeyh Raid Salah: Kassam'ın Mezarı Yıkılmak İsteniyor, Amaç Filistinlileri Topraktan Sökme
6
Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
7
Tel Aviv'de 'Gazze'deki Soykırımı Durdurun' Çağrılı Gösteri

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı