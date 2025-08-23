Yalova'da Zabıta Yakaladı: Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da dilenci yakalandı: 45 bin lira ele geçirildi

Olayın detayları

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi.

Denetim, Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu üzerinde yapıldı. Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.

Şahsın üzerinden çıkan para sayımında 45 bin lira bulundu. Paraya el konulurken, şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.

