Yalova'daki Kadın Cinayetinde Olay Yeri Keşfi Yapıldı

Yalova'daki Cinayet Davasında Olay Yeri İncelemesi

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında, kadının kayalıktan düşerek hayatını kaybettiği olayda, davanın sanığı olan Erdal Necip S. hakkında keşif yapıldı. İddiaya göre, sanık, eşi Semiha S'yi 20 metre yükseklikteki bir kayalıktan ittikten sonra suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Olay Yeri İncelemesi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül'de gerçekleşen duruşmanın ardından mahkeme üyeleri ve bilirkişi heyeti, Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisindeki kayalık alanda incelemelerde bulundu. Durum değerlendirilirken, sanık Erdal Necip S. jandarma eşliğinde olay yerine getirildi.

Sanığın Savunması ve Aile İtirazları

Erdal Necip S, olay anında eşinin düştüğünü öne sürdü. Ancak avukat Eyyüp Kaplan, kadının ölümünün kasten gerçekleştirildiğini savundu. Öte yandan, Semiha S’nin annesi Selma Dursun, sanığın ifadesinin tutarsız olduğunu belirterek, "Bu bir cinayet, her şey planlanmış durumda," dedi.

Olayın Geçmişi

24 Ocak 2023'te meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Semiha S, eşinin yanında kayalıktan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Erdal Necip S, eşini itmekten ifadesinin değişiklik göstermesiyle dikkat çekti. Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Bu olay, kadına yönelik şiddet konularındaki hassasiyetin arttığı bir dönemde, mahkeme sürecinin ne derece sağlıklı ilerleyeceğini gündeme getiriyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl ocak ayında eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Olay günü kayalıklarda Semiha S'nin yaptığı öz çekimler de dava dosyasına eklendi.