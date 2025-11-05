Yankı Yemek, Endüstriyel Yemekte Kalite ve Hijyeni Standartlarla Yükseltiyor

Yankı Yemek, Bursa’daki modern tesisi ve uluslararası sertifikasyonlarla endüstriyel yemek üretiminde teknoloji ve hijyen odaklı kalite yönetimi uyguluyor.

Sektörde şeffaflık, teknoloji ve sürdürülebilirlik ön planda

Endüstriyel yemek sektöründe artan hijyen beklentileri, firmaları üretim süreçlerini daha şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirmeye zorluyor. 35 yıllık geçmişe sahip Yankı Yemek bu dönüşümü yalnızca takip etmekle kalmayıp uygulamalarında öncü bir rol üstleniyor.

Kurumsal yemek hizmetlerinde sürekli iyileştirme prensibini benimseyen şirket, üretim süreçlerini yüksek teknolojiyle destekleyerek standart olgunluğunu koruyor. Bursa merkezli firma, ham madde seçiminden porsiyon yönetimine, sevkiyattan personel eğitimine kadar her aşamada kontrol mekanizmalarını devrede tutuyor ve sürdürülebilir lezzet yaklaşımıyla müşterilerine güven veriyor.

Süreçler, teknoloji ve insan kaynağı

Yankı Yemek Genel Müdür Yardımcısı Leman Yurttaş, sektörün yalnızca fiyat rekabetine dayanmasının sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Yurttaş, şirketin uzun vadeli iş ilişkileri ve müşteri sağlığını merkeze alan bir üretim anlayışını benimsediğini; malzeme seçimi, üretim hijyeni ve düzenli personel eğitimlerinin lezzetin devamlılığında belirleyici olduğunu ifade etti.

Yurttaş, kalite yönetim süreçlerinin laboratuvar analizleri ve sertifikasyonlar ile ölçümlendiğini belirterek, üretim alanlarında temas riskini azaltan teknolojik sistemlerin devrede olduğunu; teknolojinin güvenli ve standartlaştırılmış kalite için kritik rol oynadığını vurguladı.

Tesis kapasitesi ve operasyonel uygulamalar

Firmanın Çalı Sanayi Bölgesindeki 5 bin metrekarelik modern tesisi, günlük 20 bin kişilik üretim kapasitesine sahip. Mevcutta 15 bin pax seviyesinde üretim gerçekleştiren Yankı Yemek, talep artışlarında atıl kapasitesini hızla devreye alarak kesintisiz hizmet sunuyor.

Tüm satın alım süreçlerinde yalnızca sertifikalı tedarikçilerle çalışan firma, risk analizlerini düzenli aralıklarla raporluyor. Laboratuvar destekli kontrollerin yanı sıra sevkiyat ekipmanlarının temizlik döngüleri de dijital olarak kayıt altına alınıyor.

Sertifikasyon ve kurumsal kültür

Yankı Yemek, üretim ve hizmet süreçlerini ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP) ve OHSAS 18001 gibi uluslararası standartlarla güvence altına alıyor. Yurttaş, bu belgelerin yalnızca sertifika olmadığını; denetlenen, ölçümlenen ve raporlanan bir mutfak kültürünün teknik altyapısını temsil ettiğini belirtti.

Yurttaş, hijyenin çoğu zaman görünmeyen bir maliyet unsuru olduğunu ve bu kalemin göz ardı edilmesinin zincirleme riskler doğurabileceğini ifade etti. Ayrıca kalite bilincinin yükseltilmesinin anlık fiyat kararlarıyla değil, kurumsal hafızayı güçlendiren, süreçlere yerleşen uygulamalarla sağlanabileceğini vurguladı.

Örnek alınabilir bir üretim disiplini

Yankı Yemek, sürdürülebilirlik eksenli işletme modeli kapsamında teknolojik altyapı, hijyen odaklı üretim yönetimi, sürekli eğitilen iş gücü ve çok katmanlı kontrol mekanizmalarının birleşimiyle oluşturduğu üretim disiplininin sektör adına örnek gösterilebilir nitelikte olduğunu açıklıyor.

