DOLAR
34,21 0,03%
EURO
37,52 -0,19%
ALTIN
2.875,94 -0,24%
BITCOIN
2.081.954,28 -0,71%

Yapay Zeka ve Algoritmik Ayrımcılık: İşe Alımlarda Yeni Bir Tehdit

Yapay zeka tabanlı filtreleme sistemleri, işe alımlarda ayrımcılığa yol açabiliyor. Bu meseleye yönelik hukuki düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:00
Yapay Zeka ve Algoritmik Ayrımcılık: İşe Alımlarda Yeni Bir Tehdit

Yapay Zeka ve İşe Alım Süreçleri

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanan algoritmaların, işe alımlarda ayrımcılığa yol açabileceğini ifade etti.

Algoritmik Ayrımcılığın Tehditleri

Gümrükçüoğlu, yapay zeka tabanlı filtreleme sistemlerinin din, dil, ırk ve cinsiyet gibi faktörlere dayalı ayrımcılık riski taşıdığını vurguladı. Bu sistemlerin iş gücünde bazı bireyleri dışlayarak haksız kararlar almalarına neden olabileceğini belirtti.

Yapay Zeka ve Verimlilik

Yapay zeka uygulamalarının, şirketler için maliyet etkisi sağladığını belirten Gümrükçüoğlu, bu durumun şirketlerin iş verimliliğini artırsa da potansiyel ayrımcılık sorunlarına yol açtığını dile getirdi.

Örnek Vaka: Amazon

Algoritmik ayrımcılığın en dikkat çekici örneklerinden biri, Amazon’un geliştirdiği işe alım algoritmasıdır. Bu sistem, yıllar boyunca yalnızca erkek adayları tercih ettiği için kadınları dışlayıcı bir yapıya bürünmüştür.

Gözlemlenen Ayrımcı Uygulamalar

Gümrükçüoğlu, algoritmaların sadece cinsiyet değil, pek çok başka ayrımcı özelliğe de sahip olduğunu ifade ederek, örneğin müzik tercihleri ve görünüş gibi sebeplerle işe alım sürecinde dışlanmanın yaşandığını belirtti.

Çözüm Önerileri

Algoritmaların adil ve şeffaf bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, şirketlerin insan hakları ve değerlerine saygı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, uluslararası düzeyde denetleme mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Geleceğe Dair Beklentiler

Avrupa Birliği'nin yapay zeka ile ilgili hukuki düzenlemeleri gündeme getirdiğini belirten Gümrükçüoğlu, Türkiye’nin de bu düzenlemelere uyum sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Yapay zeka sistemlerinin sadece verimlilik sağlaması değil, etik çerçeveler içinde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
5
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
6
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek