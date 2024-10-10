Yapay Zeka ve Algoritmik Ayrımcılık: İşe Alımlarda Yeni Bir Tehdit

Yapay Zeka ve İşe Alım Süreçleri

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanan algoritmaların, işe alımlarda ayrımcılığa yol açabileceğini ifade etti.

Algoritmik Ayrımcılığın Tehditleri

Gümrükçüoğlu, yapay zeka tabanlı filtreleme sistemlerinin din, dil, ırk ve cinsiyet gibi faktörlere dayalı ayrımcılık riski taşıdığını vurguladı. Bu sistemlerin iş gücünde bazı bireyleri dışlayarak haksız kararlar almalarına neden olabileceğini belirtti.

Yapay Zeka ve Verimlilik

Yapay zeka uygulamalarının, şirketler için maliyet etkisi sağladığını belirten Gümrükçüoğlu, bu durumun şirketlerin iş verimliliğini artırsa da potansiyel ayrımcılık sorunlarına yol açtığını dile getirdi.

Örnek Vaka: Amazon

Algoritmik ayrımcılığın en dikkat çekici örneklerinden biri, Amazon’un geliştirdiği işe alım algoritmasıdır. Bu sistem, yıllar boyunca yalnızca erkek adayları tercih ettiği için kadınları dışlayıcı bir yapıya bürünmüştür.

Gözlemlenen Ayrımcı Uygulamalar

Gümrükçüoğlu, algoritmaların sadece cinsiyet değil, pek çok başka ayrımcı özelliğe de sahip olduğunu ifade ederek, örneğin müzik tercihleri ve görünüş gibi sebeplerle işe alım sürecinde dışlanmanın yaşandığını belirtti.

Çözüm Önerileri

Algoritmaların adil ve şeffaf bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, şirketlerin insan hakları ve değerlerine saygı göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, uluslararası düzeyde denetleme mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Geleceğe Dair Beklentiler

Avrupa Birliği'nin yapay zeka ile ilgili hukuki düzenlemeleri gündeme getirdiğini belirten Gümrükçüoğlu, Türkiye’nin de bu düzenlemelere uyum sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Yapay zeka sistemlerinin sadece verimlilik sağlaması değil, etik çerçeveler içinde geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.