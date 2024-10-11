DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,56 -0,11%
ALTIN
2.913,55 -0,93%
BITCOIN
2.082.332,02 -1,67%

Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda

Türkiye'de inşaat sektöründe yapı ustalarının yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:07
Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda

İnşaatlarda Yetki Belgesi Olmadan Usta Çalıştırılamayacak

Türkiye'de yapı güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Yapı Ustaları Hakkındaki Yönetmelik Taslağı" yürürlüğe girerse, inşaat müteahhitleri ve şantiye şefleri, yetki belgesi bulunmayan ustalarla çalışamayacak.

Kahramanmaraş Depremlerinin Etkisi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, inşaat süreçlerinde iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapılması gerekliliği öne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen taslak, ilgili kuruluşlar ve meslek örgütlerine görüş alınmak üzere gönderildi.

Ustalara Yetki Belgesi ve E-Kayıt Zorunluluğu

Yeni düzenleme çerçevesinde, inşaat ve tesisat işlerinde görev alacak ustaların e-Devlet Kapısı üzerinden "Şantiye-M Sistemi"'ne kayıt olma ve beş yılda bir kaydını yenileme zorunluluğu getirilecek. Bu uygulama ile yapı güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Nitelikli Usta İhtiyacının Önemi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Niteliksiz ustalar yapı kalitesini olumsuz etkiliyor" diyerek, nitelikli iş gücünün oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Tellioğlu, "Yapı süreçlerinde sorumluluk paylaşımı önemlidir. Hepsinin yeterliliklere sahip olması gerekir" dedi.

İş Güvenliği ve Yapı Kalitesi Arasındaki Bağlantı

Tellioğlu, ustalık belgesinin hem iş kazalarını önlemek hem de yapı kalitesini artırmak amacıyla zorunlu olması gerektiğini belirtti. Usta belgelendirme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini de ekleyen Tellioğlu, eğitim ile desteklenmeyen bir belgelendirme sürecinin yeterli olmayacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Irak'tan Eilat'a İHA Saldırısı: Şii Milislerden İşgal Protestosu
2
Kanada, İsrail'in UNIFIL Askerlerine Saldırısını Kınadı
3
Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkenti
4
İstanbul'da Cinayetleri Övücü Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
5
Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda
6
Kahverengi Kokarca Tehdidine Karşı Fındık Üreticileri Birleşiyor
7
Eşinin Tayin İstememesi Boşanma Sebebi Oldu

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme