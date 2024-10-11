Yapı Ustalarında Yetki Belgesi Zorunluluğu Yolda

İnşaatlarda Yetki Belgesi Olmadan Usta Çalıştırılamayacak

Türkiye'de yapı güvenliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Yapı Ustaları Hakkındaki Yönetmelik Taslağı" yürürlüğe girerse, inşaat müteahhitleri ve şantiye şefleri, yetki belgesi bulunmayan ustalarla çalışamayacak.

Kahramanmaraş Depremlerinin Etkisi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, inşaat süreçlerinde iyileştirme amaçlı düzenlemeler yapılması gerekliliği öne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen taslak, ilgili kuruluşlar ve meslek örgütlerine görüş alınmak üzere gönderildi.

Ustalara Yetki Belgesi ve E-Kayıt Zorunluluğu

Yeni düzenleme çerçevesinde, inşaat ve tesisat işlerinde görev alacak ustaların e-Devlet Kapısı üzerinden "Şantiye-M Sistemi"'ne kayıt olma ve beş yılda bir kaydını yenileme zorunluluğu getirilecek. Bu uygulama ile yapı güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Nitelikli Usta İhtiyacının Önemi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Niteliksiz ustalar yapı kalitesini olumsuz etkiliyor" diyerek, nitelikli iş gücünün oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Tellioğlu, "Yapı süreçlerinde sorumluluk paylaşımı önemlidir. Hepsinin yeterliliklere sahip olması gerekir" dedi.

İş Güvenliği ve Yapı Kalitesi Arasındaki Bağlantı

Tellioğlu, ustalık belgesinin hem iş kazalarını önlemek hem de yapı kalitesini artırmak amacıyla zorunlu olması gerektiğini belirtti. Usta belgelendirme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini de ekleyen Tellioğlu, eğitim ile desteklenmeyen bir belgelendirme sürecinin yeterli olmayacağını ifade etti.