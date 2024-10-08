Yarasa Adam Cengiz Koçak'tan Heyecan Verici Wingsuit Atlayışı

Yarasa Adam Cengiz Koçak, Uçuş Rekorunu Kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, ekstrem sporcu Cengiz Koçak, gerçekleştirdiği 300 metrelik wingsuit atlayışı ile büyük bir heyecan yarattı. Tanınan "yarasa adam" olarak bilinen Koçak, daha önceki base jump atlayışlarıyla dikkat çekmişti ve bu kez farklı bir serüven yaşadı.

Atlayış Öncesi Hazırlıklar

Koçak, yeni atlayışını gerçekleştirmek üzere belirlediği ve "CK" adını verdiği alanda yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Kalkış noktasının güvenliğini sağladıktan sonra, kendini havaya bıraktı.

Unutulmaz Bir İşlem

Atlayış sırasında yaklaşık 300 metre yüksekten serin havada süzülen Koçak, kısa bir süre sonra paraşütünü açarak vadiye doğru iniş gerçekleştirdi. Atlayışı, hem sahilde bulunan izleyiciler hem de drone ile görüntüleyen ekipler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uçuş Süresi ve Zorluklar

Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atlayacağımı öğrenen insanlar plajda bekliyordu, çok büyük bir kalabalık vardı. Bu, bugüne kadar wingsuit ile yaptığım en kısa uçuş oldu. Ancak bu tür atlayışlar risk içeriyor, dolayısıyla bunu deneyimlemeye karar verenlerin bilgi sahibi olması önemli," şeklinde konuştu.

Atlayışın Detayları

Koçak, Türkiye'deki wingsuit atlayışlarının Avrupa'dakilerle kıyaslandığında daha kısa süreli olduğunu belirtti. "Atladığım an ile paraşütü açtığım süre arasında 11 saniyelik bir fark var. Hızımın yarısına bile ulaşamıyorum. Paraşütü açtıktan sonra aşağıya inmeme ise yaklaşık 25 saniye sürdü. Bu nedenle burada diğer bölgeler kadar güvenli değil," diye ekledi.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.