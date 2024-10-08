DOLAR
34,27 -0,06%
EURO
37,67 -0,04%
ALTIN
2.911,36 -0,03%
BITCOIN
2.141.007,87 0,88%

Yarasa Adam Cengiz Koçak'tan Heyecan Verici Wingsuit Atlayışı

Cengiz Koçak, Fethiye'de yaptığı en kısa yarasa adam uçuşuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:23
Yarasa Adam Cengiz Koçak'tan Heyecan Verici Wingsuit Atlayışı

Yarasa Adam Cengiz Koçak, Uçuş Rekorunu Kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde, ekstrem sporcu Cengiz Koçak, gerçekleştirdiği 300 metrelik wingsuit atlayışı ile büyük bir heyecan yarattı. Tanınan "yarasa adam" olarak bilinen Koçak, daha önceki base jump atlayışlarıyla dikkat çekmişti ve bu kez farklı bir serüven yaşadı.

Atlayış Öncesi Hazırlıklar

Koçak, yeni atlayışını gerçekleştirmek üzere belirlediği ve "CK" adını verdiği alanda yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Kalkış noktasının güvenliğini sağladıktan sonra, kendini havaya bıraktı.

Unutulmaz Bir İşlem

Atlayış sırasında yaklaşık 300 metre yüksekten serin havada süzülen Koçak, kısa bir süre sonra paraşütünü açarak vadiye doğru iniş gerçekleştirdi. Atlayışı, hem sahilde bulunan izleyiciler hem de drone ile görüntüleyen ekipler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uçuş Süresi ve Zorluklar

Cengiz Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atlayacağımı öğrenen insanlar plajda bekliyordu, çok büyük bir kalabalık vardı. Bu, bugüne kadar wingsuit ile yaptığım en kısa uçuş oldu. Ancak bu tür atlayışlar risk içeriyor, dolayısıyla bunu deneyimlemeye karar verenlerin bilgi sahibi olması önemli," şeklinde konuştu.

Atlayışın Detayları

Koçak, Türkiye'deki wingsuit atlayışlarının Avrupa'dakilerle kıyaslandığında daha kısa süreli olduğunu belirtti. "Atladığım an ile paraşütü açtığım süre arasında 11 saniyelik bir fark var. Hızımın yarısına bile ulaşamıyorum. Paraşütü açtıktan sonra aşağıya inmeme ise yaklaşık 25 saniye sürdü. Bu nedenle burada diğer bölgeler kadar güvenli değil," diye ekledi.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik...

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik...

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik...

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik...

"Yarasa adam" lakaplı ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 300 metrelik kayalıklarından gerçekleştirdiği wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışıyla izleyenleri heyecanlandırdı. Kelebekler Vadisi'ndeki kayalık alanda belirlediği ve "CK" adını verdiği noktaya ulaşan Koçak, hazırlıklar ve son kontrollerin ardından atlayışını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
İran'da Sahte İçki Faciası: 21 Ölü
7
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi