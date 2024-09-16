Yargıda Reform Hamlesi: Türkiye Yüzyılı Adalet Vizyonu

Yeni Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde önemli ifadeler paylaştı. Tunç, "Yargısal süreçlerin etkinliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için birçok düzenlemeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Türkiye Yüzyılı: Adaletin ve Hakkaniyetin Yüzyılı

Tünç, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı' yapmak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hakim-savcı adayları da yer aldı.

Eğitim Dönemi ve Hedefler

Bakan Tunç, hak kazanarak Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim görecek olan hakim ve savcı adaylarına başarı dileklerini sundu. "Zorlu bir eğitim sürecinin ardından mesleğe donanımlı bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla yeni bir sistem oluşturduk." şeklinde konuştu. Yeni sistem kapsamında, adayların 3 yıl boyunca eğitim alacakları belirtildi.

Geleceğin Adalet Sistemine Yönelik Vizyon

Tunç, geçmişte yaşanan olumsuzluklar karşısında, "Hukukun üstünlüğüne dayalı, etkili ve güvenilir bir adalet sistemi kurma kararlılığındayız." dedi. Ayrıca, reformlarla birlikte toplumun ihtiyaçlarına uygun bir mevzuat geliştirme çabalarına devam edeceklerini vurguladı.

Özgür Düşüncenin Önemi

Adalet Bakanı, hakim ve savcı adaylarına da "Özgür bir düşünceye sahip olmaya ve vicdanınızı kimsenin etkisine bırakmamaya özen göstermelisiniz." tavsiyesinde bulundu. Tunç, FETÖ gibi oluşumların geçmişte yarattığı tehlikeleri hatırlatarak sorgulayıcı ve adil bir zihnin önemini vurguladı.

Reform Stratejileri ve Hedefler

22 yıllık süreç içerisinde yargıda yapılan yenilikler hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Bu belge ile ülkede yargı süreçlerinin etkinliği artırılacak ve vatandaşlar daha memnun bir yargı hizmeti alacak.

Adalet Akademisi'nden Vizyon

Törende Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de konuştu. Özdemir, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız ve bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek." dedi.