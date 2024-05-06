Yargıtay Başkanı seçimdeki kriz sürüyor: 31. turda da hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı

24 Mart 2020 tarihinde yapılan seçimle Yargıtay Başkanı olarak seçilen Mehmet Akarca’nın göre süresi 24 Mart 2024’te sona erdi. Bu nedenle 25 Mart’ta Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. O tarihten itibaren yapılan hiçbir oylamada adaylar, yeterli oy sayısına ulaşamadı. Bugün (6Mayıs) yapılan 31. tur oylamalarında da sandıktan sonuç çıkmadı.



Yapılan 31. tur oylamalarında, adaylardan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, Mehmet Akarca ise 96 oy alabildi.

Salt çoğunluk olan 175 oya hiçbir aday erişemediği için seçimler yarın 32. turla tekrar yapılacak.