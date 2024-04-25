Yargıtay Başkanlığı seçimindeki kriz bugün de çözülemedi: Pazartesi günü 26. tur yapılacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi ile birlikte, başkanlık seçimleri yapılmaya devam ediyor. Bugün (25 Nisan) yapılan 24. ve 25. turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı ve bu nedenle başkan seçilemedi. Seçim, 29 Nisan pazartesi günü yapılacak 26. tur oylamalarıyla devam edecek.

Yapılan 24. turda en fazla oyu almış olan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 25. turda tekrar yarıştı. Oylama sonucunda Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı.

Adaylardan hiçbiri salt çoğunluk olan 175 oyu alamadığı için seçim Pazartesi günü devam edecek.