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Yasa dışı bahisçilere ve dolandırıcılara ‘Sibergöz-40’ operasyonu: 181 şahsa gözaltı

34 ilde birden gerçekleştirilen, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen ‘Sibergöz-40’ operasyonları sonucunda 181 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 09:31
Yasa dışı bahisçilere ve dolandırıcılara ‘Sibergöz-40’ operasyonu: 181 şahsa gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde gerçekleştirilen ‘Sibergöz-40’ operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden operasyonların detaylarını paylaştı. Paylaşımda yer alan bilgilere göre operasyonlar, ‘bahis ve şans oyunları hakkındaki Kanun'a muhalefet’, ‘suç işlemek için örgüt kurma’, ‘kara para aklama’, ‘nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ gibi suçları işleyen yönelik olarak gerçekleştirildi.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerinde de yer aldığı 34 ilde düzenlenen operasyonlar sonucunda, 181 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlarda, çok miktarda haksız kazançla elde edilen paraya, kripto varlık cüzdanlarına, çok sayıda banka hesabına, taşınır ya da taşınmaz malvarlığına ve dijital materyale ise el konuldu.

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