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Yasa Dışı Bahisle Mücadelede 483 İnternet Sitesine İşlem Başlatıldı

Erzurum'da jandarma, yasa dışı bahis yapan 483 internet sitesine yönelik işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:43
Yasa Dışı Bahisle Mücadelede 483 İnternet Sitesine İşlem Başlatıldı

Yasa Dışı Bahis Oynayan İnternet Sitelerine Yönelik Operasyon

Erzurum'da, Jandarma tarafından sürdürülen sanal devriye çalışmaları neticesinde, yasa dışı bahis oynamaya zemin hazırlayan 483 internet sitesi tespit edildi. Bu konuda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş kapsamlı bir açıklama yapıldı.

Araştırmalar 1-31 Ekim Döneminde Gerçekleşti

Yapılan araştırmalar, 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen açık kaynak araştırmaları çerçevesinde sosyal medya platformları ve URL adresleri üzerinde yoğunlaştı. Elde edilen bulgular ışığında, yasa dışı bahis faaliyetleri ile bağlantılı olarak tespit edilen 483 siteye karşı işlem başlatılmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgilendirildi

Bu belgelenen yasa dışı bahis siteleri ile ilgili bilgi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildi. Bunu takiben, jandarma ekipleri benzer çalışmalara devam ederek halkın güvenliği için her türlü önlemi almaya kararlıdır.

Terör Propagandası ve Asayiş Suçları da Gündemde

Ayrıca, sanal devriye faaliyetleri sırasında terör örgütü propagandası yapan 30 hesap ve çeşitli asayiş suçlarıyla bağlantılı 11 sosyal medya kullanıcısı hakkında da hukuki işlemler başlatıldığı bildirildi.

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