Yatağan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni Yapıldı

Adalet Bakanı Tunç, Yatağan Adalet Sarayı'nın Temelini Attı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan'da gerçekleştirilen Adalet Sarayı temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "6 milyon civarında uyuşmazlık arabulucuların önüne geldi ve bunların 4 milyonu anlaşma ile sonuçlandı. İki tarafı dikkate alırsak yaklaşık 8 milyon vatandaş, mahkemeye gitmeden davalarını karşılıklı olarak çözmüş oldu," dedi.

Yatağan'da Uzun Süre Beklenen Adalet Sarayı

Bakan Tunç, ilçedeki adliye binası ihtiyacına dikkat çekerek, yeni adalet sarayının 10 bin metrekare kapalı alan ile inşa edileceğini ve modern teknolojik donanımların yer alacağını belirtti. Tunç, yapının kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını ifade etti.

Adaletin Önemi ve Yenilikler

Toplumsal barış ve adaletin sağlanmasının önemine değinen Bakan Tunç, "Adaletin gecikmeden yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır," vurgusunu yaptı. Ayrıca, adalet binalarının sadece fiziksel olarak değil, içindeki insan unsurlarının da güçlendirilerek kaliteli hizmet vermesinin gerekliliğini belirtti.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Tunç, Ceza Adaleti Sistemi üzerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanma aşamasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını söyledi. "Bu belgede, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve suçların önlenmesine yönelik birçok düzenleme yer alacak," dedi.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, "Mevcut anayasa, darbecilerin eseri. Seçilmiş bir organ tarafından yazılmalı ve toplumun tüm kesimlerinin kendini bulacağı bir sözleşme haline gelmelidir," dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Tunç, yeni Adalet Sarayı'nın temeline ilk harcı koydu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katılarak konuşma yaptı.