Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

2025 İçin İyimser Beklentiler

Yayımcılık sektörü temsilcileri, geçtiğimiz yıl yaşanan büyümenin 2025 yılında da devam etmesini umuyor. Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı, 413 milyon 860 bin 263 kitap üretimiyle tamamlandı. 2023 yılına kıyasla 13 milyon 519 bin 686 adetlik %3,38 bir artışa tekabül eden bu rakam, sektörün iki yıl üst üste büyüme kaydettiğini gösteriyor.

2022'deki Düşüş Sonrası İyileşme

Ekonomik kriz ve diğer olumsuzluklar nedeni ile 2022 yılında kitap üretim rakamları 380 milyon seviyesine kadar düşmüştü. Ancak 2023, bu düşüşün telafi edildiği bir yıl olarak öne çıktı ve 400 milyon bandı tekrar aşıldı.

YAYFED açıklamasında, 2022 yılında yayımlanan kitap sayısının 380 milyon adet olarak kaydedildiği ve bu rakamın 2015 yılının da altında kaldığı belirtildi. Enflasyonist ekonomi sürecinin 2023 yılında da devam etmesi ve yıl içinde gerçekleşen genel seçimler, sektörde belirsizlik oluşturdu. Ancak sektör, 2023 yılında 400 milyon 340 bin 577 adetlik üretimiyle büyüme kaydetmeyi başardı.

Büyüme İvmesi ve Gelecek Beklentileri

Sektörün son iki yıl üst üste büyümesi, 2012 yılından bu yana süre gelen istikrarlı büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor. Fakat 2024 yılı için beklenen ekonomik sıkıntılar, yıl sonu üretim rakamlarının ne olacağı hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Tarihsel Üretim Verileri

Türkiye'de kitap üretim adetleri ilk kez 2016 yılında 400 milyon sınırını geçti. 2021 yılında sektör, 439 milyon adetle zirve seviyesine ulaştı. 2022 yılındaki ani düşüşle birlikte, üretim yine 380 milyon seviyesine geriledi. Ancak son iki yıl, büyüme göstermeye devam etti.

Açıklanan veriler, bandrole tabi kitap üretimini kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üretilen kitaplar ile 48 sayfadan az olan çocuk kitapları ve eğitim materyallerinin bandrol zorunluluğu bulunmamaktadır. Yayımcılar, tüm basılı ve dijital kitapların bandrole tabi tutulmasını savunarak, sektörün daha sağlıklı bir şekilde ölçeklenebilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Bölgesel Dağılım

Geçen yıl üretilen kitapların %11,9'unu yetişkin kültür yayımları, %13,6'sını yetişkin kurgu edebiyat yayımları, %15'ini çocuk kitapları, %1'ini gençlik kitapları, %8,8'ini inanç yayımları, %2,5'ini akademik yayımlar, %1,3'ünü ithal kitaplar ve %46,5'ini eğitim yayımları oluşturmaktadır.