Yayladağı'nda 93 Kırsal Afet Konutu İnşaatı Sürüyor

Hatay'ın Yayladağı'nda 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yapımına başlanan 93 kırsal afet konutunun inşası, Yoncakaya ve Şenköy mahallelerinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:52
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 93 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Projenin yer dağılımı

Konutların 48'i Yoncakaya ve 45'i Şenköy mahallelerinde yer alıyor. Yapım çalışmaları belirtilen mahallelerde sürdürülüyor.

Vali saha incelemesi gerçekleştirdi

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, konutların modern yapı ve yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edildiğini, bunların vatandaşlar için huzurlu ve güvenli yuvalar olacağını belirtti.

