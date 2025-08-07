DOLAR
Yayman, Kadın Kolları Toplantısında Kadınların Gücüne Dikkat Çekti

Yayman, Hatay'da Kadın Kolları toplantısında, kadınların AK Parti'nin başarısındaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:50
Yayman, Kadın Kolları Toplantısında Kadınların Gücüne Dikkat Çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da gerçekleştirilen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, partisinin başarılarının ardındaki en önemli etkenin kadınlar olduğunun altını çizdi. AK Parti iktidarında Türkiye'nin her alanda kaydettiği ilerlemeyi dile getirerek, önlerinde yeni bir dönemin başlangıcına dikkat çekti.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Yayman, "Yine muhalefet konuşuyor, sahte diplomalarla, sahte muhalefet yapıyorlar. Onlara karşı Altınözü'nden, serhat şehir Hatay'dan bir kez daha seslenmek istiyoruz; siz ne yaparsanız yapın, bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacak inşallah. Recep Tayyip Erdoğan gibi değerli bir lider ancak 100 yılda, 200 yılda bir gelir. Bu millet Cumhurbaşkanımızın kıymetini, değerini anlamış vaziyettedir," ifadelerini kullandı.

Yayman, "Terörsüz Türkiye" sürecinin bir devlet ve millet politikası olduğunu da belirtti. Program sırasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Coştu, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım da birer konuşma yaptılar.

Toplantının ardından Yayman ve beraberindekiler, Ziyaret Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun açılışına katıldı.

