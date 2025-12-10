DOLAR
Yazır Mahalle Külliyesi Hızla Yükseliyor — Ahmet Pekyatırmacı İnceledi

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesi'ndeki cami merkezli külliye inşaatını inceleyerek çocuk mektebi ve aile sağlığı merkezindeki çalışmaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:40
Yazır Mahalle Külliyesi Hızla Yükseliyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yazır Mahallesi'nde yapımı süren cami merkezli külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, külliye bünyesinde yer alan çocuk mektebi ile aile sağlığı merkezi binalarını gezerek son durumu değerlendirdi.

Selçuklu Belediyesi'nden örnek mahalle projeleri

Selçuklu Belediyesi, Türkiye'ye örnek gösterilen mahalle külliyesi projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İnşaatı devam eden projede yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, çalışmaların hızla sürdüğünü vurguladı.

Pekyatırmacı'nın değerlendirmesi

Mahalle külliyesi projemizin ikincisini hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz

Külliye projesinin mahallelerde özellikle çocukları önceleyen, aynı zamanda her yaştan insanın bir arada vakit geçirebileceği örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, ilkini Hacıkaymak Mahallemize kazandırdıkları ve yoğun ilgi gören uygulamanın yenisini Yazır Mahallemize kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Merkezinde caminin bulunduğu bu yapıda çocuk mektebi, millet kıraathanemiz ve aile sağlığı merkezi gibi donatılar yer alacak. Böylece külliye, her yaştan vatandaşın aktif olarak faydalanacağı canlı bir yaşam alanına dönüşecek.

Belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle yürütülen inşaatın eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda nitelikli hizmetler sunacağını söyleyen Pekyatırmacı, yapım aşamalarını paydaşlarla yakından takip ettiklerini ve ihtiyaç duyulan noktalara hızlı müdahale ettiklerini ifade etti. Selçuklu'ya değer katacak yeni yatırımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

