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Yedigöller Milli Parkı'na Ulaşımda Alternatif Güzergah Duyurusu

Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım, asfaltlama çalışması nedeniyle 20 Ekim'e kadar alternatif yolla sağlanacaktır.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:50
Yedigöller Milli Parkı'na Ulaşımda Alternatif Güzergah Duyurusu

Yedigöller Milli Parkı'na Ulaşımda Duyuru

Sonbahar mevsiminin gözdesi olan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım, asfaltlama çalışmaları sebebiyle 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Güvenli ve Kolay Ulaşım İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Her yıl on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Yedigöller'e ulaşımın güvenli ve kolay olması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların Detayları

Özellikle sonbaharda ağaçların sararmasıyla güzelleşen milli parkın yolunun 2.5 kilometrelik kısmında asfaltlama işlemleri yapılmakta. Bu nedenle, ana güzergah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı ve ziyaretçiler alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Ziyaretçilere Önemli Hatırlatma

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, parka gitmek isteyenlerin Çele Deposu yolunu kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Asfaltlama çalışmalarının söz konusu tarihine kadar süreceği duyurulmuştur.

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