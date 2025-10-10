Yedikule'de "Aile Festivali" Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen "Aile Festivali", Yedikule Hisarı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin ilk gününde katılımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Festivalin amacı ve destekçileri

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen festivalin hedefi, aile değerlerine dikkat çekmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak olarak açıklandı. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) destekleriyle organize edildi.

Programdan öne çıkanlar

Festivalde üç gün boyunca müzik dinletileri, tiyatro gösterimleri, çocuk atölyeleri, kitap fuarı, gastronomi deneyimleri ve açık hava sineması gibi geniş bir içerik sunuluyor. Ziyaretçiler ilk günden itibaren etkinlik otobüsünden çıkan kostümlü karakterlerle oyunlar oynayan çocukları ve aileleri gördü.

Program kapsamında "Aileler Yarışıyor" sahne gösterisi yer alacak; çocuklar için "Rafadan Tayfa-Grup Rafadan" konseri ve Onur Erol konseri düzenlenecek. Ayrıca "Süperbüs" etkinlik alanı oluşturulacak ve "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin özel gösterimi yapılacak.

Atölyeler, turlar ve özel etkinlikler

Festival boyunca çocuklar ve aileler, yaratıcı atölyelere, sahne arkası tanışma etkinliklerine ve hisarda düzenlenecek fenerli gece turuna katılabilecek. Alışveriş alanlarında el emeği ürünlerden tasarım aksesuarlarına, aile ve çocuk temalı markalara kadar çeşitli seçenekler bir arada sunuluyor.

Sponsorlar ve söyleşi programı

Etkinliğin ana sponsorları arasında Halkbank, Türk Telekom, TRT ve TRT'nin uluslararası dijital yayın platformu tabii ile Sıfır Atık Vakfı yer alıyor. Festivalde ayrıca Hayati İnanç, Sinan Canan, Senai Demirci, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Bulut, Nurullah Genç, Varol Yaşaroğlu, Hatice Kübra Tongar, Gamze Özçelik ve Reshad Strik gibi isimlerin söyleşi ve imza etkinlikleri düzenlenecek.

Gastronomi ve ziyaret bilgileri

Festival kapsamındaki gastronomi alanında geleneksel Türk mutfağının öne çıkan tatlarının yanı sıra dünya mutfaklarından seçmeler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Etkinlik, ziyaretçilere 3 gün boyunca çeşitli deneyimler sunacak ve 12 Ekim'e kadar açık kalacak.

