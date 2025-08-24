Yemen'de Sel Felaketi: Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Yemen'in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu aktarıldı.

İllerden gelen bilgiler

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede yaşanan selde 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle bazı evler yıkıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, Şebve ve Hadramevt illerinde sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde ise Hacce ilinde sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Uyarı

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.