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Yemen'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Reyme kentinde yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Husiler, bu yıl 160'tan fazla ölüm olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:31
Yemen'de Yıldırım Düşmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemen'in Reyme Kentinde Trajik Olay

Yemen'in kuzeyinde yer alan Reyme kentinde, yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay, İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde meydana geldi.

Yıldırım Düşmesi İle İlgili Açıklama

Husilerin İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası internet sitesi, Reyme Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda bir açıklama yaptı. Yapılan resmi açıklamada, Kesme ilçesindeki El-Harf köyünde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 1'i kadın olmak üzere toplam 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ekstra Ölümler ve Önceki Bilgiler

Ayrıca, Beni Musab bölgesinde yaşanan başka bir yıldırım çarpması sonucu bir kadının daha hayatını kaybettiği kaydedildi. Husiler, daha önce 7 Eylül tarihinde yaptıkları açıklamada, bu yıl içinde kendilerinin kontrolündeki bölgelerde yıldırım düşmesi nedeniyle 160'tan fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

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