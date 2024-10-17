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Yemen'deki Husi İsyanı: ABD ve İngiltere'den Hava Saldırıları

Yemen'de Husilere yönelik düzenlenen hava saldırıları ve bölgedeki askeri hareketlilik hakkında son gelişmeler.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:49
Yemen'deki Husi İsyanı: ABD ve İngiltere'den Hava Saldırıları

Husiler: ABD ve İngiltere'den Hava Saldırıları

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz koalisyonu tarafından Sana ve Saada kentlerine 15 hava saldırısının düzenlendiğini açıklayınca uluslararası durum bir kez daha gerginleşti.

Hava Saldırılarının Detayları

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon uçakları, başkent Sana'nın çeşitli bölgelerine, özellikle El-Hafa ve Curban'a 6 hava saldırısı düzenledi. Ek olarak, Saada kenti doğusundaki Kehlan ve El-Ubla bölgelerine de 9 saldırı gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı'nın Açıklamaları

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hava Kuvvetleri'nin Husilerin kontrolündeki bölgelerde "yer altındaki silah depolama alanlarına" yönelik 5 hedefe hassas saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bu saldırıların, daha önce kullanılan savaş uçaklarından çok daha ağır bombalar taşıyabilen B-2 bombardıman uçaklarıyla yapıldığı ifade edildi.

Husilerin Etkisi ve Kızıldeniz Durumu

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana da dahil olmak üzere birçok bölgeyi kontrol altında tutuyor. Özellikle Suudi Arabistan sınırındaki Saada kenti onların en stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Son günlerde Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ответ olarak, Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılar düzenliyor. Sonuç olarak birçok gemicilik şirketi seferlerini askıya alırken, ABD, bu durumun küresel deniz ticareti için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak Refah Muhafızı Operasyonu adında bir çok uluslu deniz görev gücü kurdu.

Avrupa Birliği'nin Cevabı

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak amacıyla Aspides misyonunu başlattı. İtalya da, bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık %12’sinin geçtiği Süveyş Kanalı, Avrupa ve Asya arasındaki en kısa deniz rotasını sunmaya devam ediyor.

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