Yemen'den Atılan İHA Eylat'ı Vurdu: 20 Yaralı

Yemen'den atılan İHA'nın Eylat'a isabet etmesi sonucu yaralanan sayısı, 2'si ağır olmak üzere toplam 20 kişiye yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:33
Yemen'den Atılan İHA Eylat'ı Vurdu: 20 Yaralı

Yemen'den Atılan İHA Eylat'ı Vurdu: 20 Yaralı

Yemen'den atılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etti ve yaralananların sayısı arttı.

Yaralı sayısı ve tedavi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı yaptığı açıklamada, saldırıda vücuduna şarapnel isabet edenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi. Yaralılardan 2'si ağır, 1'i orta ve 17'si hafif olarak sınıflandırıldı.

Yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Askeri girişimler ve görseller

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gönderilen İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Önceki saldırı

Husilerin İsrail’e fırlattığı bir İHA 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü
2
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
3
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
4
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu
5
Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası