Yemen'den Atılan İHA Eylat'ı Vurdu: 20 Yaralı

Yemen'den atılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etti ve yaralananların sayısı arttı.

Yaralı sayısı ve tedavi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı yaptığı açıklamada, saldırıda vücuduna şarapnel isabet edenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini bildirdi. Yaralılardan 2'si ağır, 1'i orta ve 17'si hafif olarak sınıflandırıldı.

Yaralıların tedavi için bölgedeki Yoseftal Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Askeri girişimler ve görseller

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gönderilen İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görülüyor.

Önceki saldırı

Husilerin İsrail’e fırlattığı bir İHA 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.