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Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Şam'daki İsrail hava saldırısında Yemenli akademisyen ve 4 ailesi üyesi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:13
Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Yemenli Akademisyenin Ailesi Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında Yemenli akademisyen Şevki el-Avde ve ailesi tragik bir şekilde hayatını kaybetti.

Husilerden Kınama Geldi

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kınandığı ifade edildi. Hava saldırısının Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hedef aldığı belirtildi.

Saldırının Sonuçları

Söz konusu olayda Şevki el-Avde ile birlikte eşi ve üç kızının yaşamını yitirdiği aktarıldı. Esed rejimi'nin haber ajansı SANA, saldırıda toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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