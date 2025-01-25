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Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:12
Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Yeni Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara yönelik atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Söz konusu Bakanlıkta yapılan atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik,
  • Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu,
  • Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci,
  • Personel Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Güllü atandı.

Ek olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin'in atanması uygun görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ise açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Onur Sarı'nın atanması yapılmıştır.

Bu atama ve görevden alma kararları, bakanlıkların yapılanmasını ve işleyişini etkileyecek önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

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